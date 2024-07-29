Джозефу Байдену залишається кілька місяців до кінця його президентської каденції, тому у Білому домі можуть наважитися надати дозвіл Україні бити по території Росії американською зброєю дальнього радіуса дії. Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн та громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін прокоментували в розмові з 24 Каналом таку можливість і її наслідки.

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Байден може піти на поступки

На думку Уріеля Епштейна, адміністрація Байдена у наступні кілька місяців надасть більше озброєння Україні, зокрема далекобійного.

Попри те, що рейтинг Камали Гарріс набагато вищій, ніж у Байдена, все одно Дональд Трамп має більшу популярність і може виграти вибори президента. У такому разі допомога Україні не буде гарантована,

– припустив він.

Це не означає, що завтра Байден посилатиме Україні F-16. Однак він може піти на поступки, зокрема, дозволить бити по території Росії, надасть більше зброї. Загалом, як вважає Епштейн, чинний президент має надати абсолютно все з понад 60 мільярдів, що Конгрес США виділили на допомогу Україні.

"Водночас Джейк Салліван, радник Байдена з нацбезпеки, дуже боїться ескалації, попри те, що Росія постійно підвищує ставки у війні. Тому зміни щодо допомоги Україні мають відбутися, однак розворот на 180 градусів у цьому питанні навряд чи відбудеться", – зауважив Епштейн.

Прихід до влади Трампа не гарантований

Юрій Рашкін також вважає Саллівана обережною людиною. Проте наразі серед демократів немає політиків, які могли б працювати у Білому дому і мати агресивнішу позицію щодо Росії.

У разі перемоги на виборах кандидата від демократів, у новій адміністрації Салліван може обійняти посаду держсекретаря, адже він "гарно про себе заявив". Мовляв, "Росія більше ні на кого не напала", а "Третя світова війна не розпочалась". Тому це "успіх" доктрини Саллівана,

– наголосив Рашкін.

Зараз існують два варіанти розвитку події – довготривалий та короткий.

Довготривалий план. Після того як стало відомо, що кандидатом від демократів може стати Камала Гарріс, в Росії усвідомили, що прихід до влади Трампа не гарантований. Це означає, що Путіну ще 4 роки доведеться розв'язувати питання з війною в Україні, замість обіцянки експрезидента "за 24 години закінчити війну".

Короткий план. Байден не хоче припуститися помилки, яку зробив Барак Обама. Той був впевнений, що у виборах 2016 року переможе Гілларі Клінтон, а не Трамп.

Тому чинний президент не хоче упустити можливість та час, якщо Гарріс не вдасться стати президентом. Байден, на думку Рашкіна, буде активно поводитись до кінця своєї каденції, однак він не перетне "червоних ліній" щодо завдання ударів "по Кремлю та Москві".