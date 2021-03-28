США хотели бы совместно с другими демократическими государствами создать свой инфраструктурный проект в противовес китайскому. Речь об "Одном поясе, одном пути", благодаря которому Китай планирует усилить свое влияние в 70 странах.

Об этом общались президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Телефонный разговор лидеров состоялся 26 марта.

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США планируют масштабный мировой проект в противовес аналогичному в Китае

В штате Делавэр, куда глава Белого дома полетел на выходные, 27 марта после прибытия самолетом Джо Байден пообщался с журналистами. Среди прочего он рассказал, что накануне общался с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

В этом телефонном разговоре обсуждали глобальные проблемы с коронавирусом, а также и вопрос Китая и соперничества с ним. Байден предложил демократическим странам создать глобальный инфраструктурный проект в противовес китайскому "Один пояс, один путь".

Я предложил, потому что мы должны иметь похожую инициативу от демократических государств. Чтобы она помогала развиваться общинам по всему миру, которые действительно нуждаются в помощи,

– сказал Байден журналистам.

Президент США пообещал в ближайшее время обнародовать детали проекта на триллионы долларов, предусматривающего совершенствование инфраструктуры в США и инвестиции в передовые технологии.

Что такое "Один пояс, один путь"

Источник : Wikipedia

"Один пояс, один путь" (Belt and Road Initiative или One Belt One Road) – это глобальный инфраструктурный проект Китая. Пекин хочет инвестировать более триллиона долларов в 70 стран мира (а фактически контракты на строительство аэропортов, железных дорог, магистралей и прочего с Китаем заключили уже добрая сотня стран).

Инициатива работает еще с 2013 года уже в ряде стран условного пояса от востока Азии до запада Европы (наподобие средневекового Великого шелкового пути ). В 2017 году ее даже прописали в конституции Китая. Завершить все запланированные мероприятия Китай хочет до 2049 года.

Этот проект существенно расширяет экономическое и политическое влияние Китая в мире. А это, конечно, беспокоит США и других мировых игроков. Байден уже называл Китай главным экономическим конкурентом США, и хочет помешать тому, чтобы Пекин обогнал Вашингтон на пути к превращению в самую мощную державу мира.