Министерство иностранных дел Китая введет еще одни ответные санкции в отношении чиновников США и Канады. Все после того, как накануне власти этих стран присоединились к санкциям Евросоюза.

Они касались нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Ранее, 26 марта, по той же причине КНР ввела санкции против Великобритании.

Обратите внимание Китай в ответ ввел санкции против Европейского Союза

По данным МИД Китая, чиновники якобы намеренно распространяли ложную информацию, поэтому серьезно навредили суверенитету и интересам страны.

США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации,

– говорится в заявлении министерства.

В ответ китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении:

председателя Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейла Менчина;

вице-главы Тони Перкинса;

члена канадского парламента Майкла Чонга.

Китай также вводит санкции против подкомитета по международным правам человека Палаты представителей Канады. Им запрещено въезжать в Китай, а также взаимодействовать с организациями страны.

Что этому предшествовало