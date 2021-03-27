Китай вводит санкции против чиновников из США и Канады
Министерство иностранных дел Китая введет еще одни ответные санкции в отношении чиновников США и Канады. Все после того, как накануне власти этих стран присоединились к санкциям Евросоюза.
Источник:МИД Китая
Они касались нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Ранее, 26 марта, по той же причине КНР ввела санкции против Великобритании.
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По данным МИД Китая, чиновники якобы намеренно распространяли ложную информацию, поэтому серьезно навредили суверенитету и интересам страны.
США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации,
– говорится в заявлении министерства.
В ответ китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении:
- председателя Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейла Менчина;
- вице-главы Тони Перкинса;
- члена канадского парламента Майкла Чонга.
Китай также вводит санкции против подкомитета по международным правам человека Палаты представителей Канады. Им запрещено въезжать в Китай, а также взаимодействовать с организациями страны.
Что этому предшествовало
- Европейский Союз 22 марта одобрил новый пакет санкций за нарушение прав человека против Китая, а также против России, Северной Кореи и еще нескольких стран. В общем ограничения ввели против ввели против 11 человек и 4 организаций.
- Чиновников китайской провинции Синьцзян обвинили в преследовании мусульман-уйгуров.
- Их активы в Евросоюзе заморозили, а въезд на территорию государств-членов запретили.
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