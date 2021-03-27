Міністерство закордонних справ Китаю введуть ще одні санкції у відповідь щодо чиновників США і Канади. Все після того, як напередодні влада цих країн приєдналася до санкцій Євросоюзу.

Вони стосувалися порушення прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі. Раніше, 26 березня, з тієї ж причини КНР ввела санкції проти Великої Британії.

Зверніть увагу Китай у відповідь ввів санкції проти Європейського Союзу

За даними МЗС Китаю, посадовці нібито навмисно поширювали неправдиву інформацію, відтак серйозно нашкодили суверенітету та інтересам країни.

США і Канада 22 березня ввели односторонні санкції відносно відповідних фізичних осіб і організації в Сіньцзяні, ґрунтуючись на чутках і дезінформації,

– йдеться у заяві міністерства.

У відповідь китайська сторона прийняла рішення ввести санкції щодо:

голови Комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) Гейл Менчін;

віцеголови Тоні Перкінса;

члена канадського парламенту Майкла Чонга.

Китай також вводить санкції проти підкомітету з міжнародних прав людини Палати представників Канади. Їм заборонений в'їзд до Китаю, а також взаємодіяти з організаціями країни.

Що цьому передувало

Європейський Союз 22 березня схвалив новий пакет санкцій за порушення прав людини проти Китаю, а також проти Росії, Північної Кореї та ще кількох країн. Загалом обмеження ввели проти ввели проти 11 людей та 4 організацій.

Чиновників китайської провінції Синьцзян було звинувачено в переслідуванні мусульман-уйгурів.

Їхні активи у Євросоюзі заморозили, а в'їзд на територію держав-членів заборонили.

Результати перекладЇм заборонено в'їзд до Китаю, а також з ними заборонено взаємодіяти з організаціями країн