Байден хоче створити світовий інфраструктурний проєкт на противагу китайському
США хотіли б спільно з іншими демократичними державами створити свій інфраструктурний проєкт на противагу китайському. Мовиться про "Один пояс, один шлях", завдяки якому Китай планує посилити свій вплив у 70 країнах.
Джерело:New York Times
Щодо цього спілкувалися президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Телефонна розмова лідерів відбулася 26 березня.
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У штаті Делавер, куди глава Білого дому полетів на вихідні, 27 березня після прибуття літаком Джо Байден поспілкувався з журналістами. Серед іншого він розповів, що напередодні спілкувався з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.
У цій телефонній розмові обговорювали глобальні проблеми з коронавірусом, а також і питання Китаю та суперництва з ним. Байден запропонував демократичним країнам створити глобальний інфраструктурний проєкт на противагу китайському "Один пояс, один шлях".
Я запропонував, бо ми повинні мати схожу ініціативу від демократичних держав. Щоб вона допомагала розвиватися громадам по всьому світу, які справді потребують допомоги,
– сказав Байден журналістам.
Президент США пообіцяв найближчим часом оприлюднити деталі проєкту на трильйони доларів, який передбачає вдосконалення інфраструктури у США й інвестиції у передові технології.
Що таке "Один пояс, один шлях"
Джерело: Wikipedia
- "Один пояс, один шлях" (Belt and Road Initiative або One Belt One Road) – це глобальний інфраструктурний проєкт Китаю. Пекін хоче інвестувати понад трильйон доларів у 70 країн світу (а фактично контракти на побудову аеропортів, залізниць, магістралей тощо із Китаєм уклали вже добра сотня країн).
- Ініціатива працює ще з 2013 року вже в низці країн умовного поясу від сходу Азії до заходу Європи (на кшталт аналогу середньовічного Великого шовкового шляху). У 2017 році її навіть прописали у конституції Китаю. Завершити усі заплановані заходи Китай хоче до 2049 року.
- Цей проєкт суттєво розширює економічний та політичний вплив Китаю у світі. А це, звісно, непокоїть США та інших світових гравців. Байден вже називав Китай головним економічним конкурентом США, і хоче стати на заваді тому, аби Пекін обігнав Вашингтон на шляху до перетворення у найпотужнішу державу світу.
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