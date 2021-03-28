США хотіли б спільно з іншими демократичними державами створити свій інфраструктурний проєкт на противагу китайському. Мовиться про "Один пояс, один шлях", завдяки якому Китай планує посилити свій вплив у 70 країнах.

Щодо цього спілкувалися президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Телефонна розмова лідерів відбулася 26 березня.

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У штаті Делавер, куди глава Білого дому полетів на вихідні, 27 березня після прибуття літаком Джо Байден поспілкувався з журналістами. Серед іншого він розповів, що напередодні спілкувався з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

У цій телефонній розмові обговорювали глобальні проблеми з коронавірусом, а також і питання Китаю та суперництва з ним. Байден запропонував демократичним країнам створити глобальний інфраструктурний проєкт на противагу китайському "Один пояс, один шлях".

Я запропонував, бо ми повинні мати схожу ініціативу від демократичних держав. Щоб вона допомагала розвиватися громадам по всьому світу, які справді потребують допомоги,

– сказав Байден журналістам.

Президент США пообіцяв найближчим часом оприлюднити деталі проєкту на трильйони доларів, який передбачає вдосконалення інфраструктури у США й інвестиції у передові технології.

Що таке "Один пояс, один шлях"

Джерело: Wikipedia

"Один пояс, один шлях" (Belt and Road Initiative або One Belt One Road) – це глобальний інфраструктурний проєкт Китаю. Пекін хоче інвестувати понад трильйон доларів у 70 країн світу (а фактично контракти на побудову аеропортів, залізниць, магістралей тощо із Китаєм уклали вже добра сотня країн).

(а фактично контракти на побудову аеропортів, залізниць, магістралей тощо із Китаєм уклали вже добра сотня країн). Ініціатива працює ще з 2013 року вже в низці країн умовного поясу від сходу Азії до заходу Європи (на кшталт аналогу середньовічного Великого шовкового шляху ). У 2017 році її навіть прописали у конституції Китаю. Завершити усі заплановані заходи Китай хоче до 2049 року.

). У 2017 році її навіть прописали у конституції Китаю. Завершити усі заплановані заходи Китай хоче до 2049 року. Цей проєкт суттєво розширює економічний та політичний вплив Китаю у світі. А це, звісно, непокоїть США та інших світових гравців. Байден вже називав Китай головним економічним конкурентом США, і хоче стати на заваді тому, аби Пекін обігнав Вашингтон на шляху до перетворення у найпотужнішу державу світу.

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