Байден хочет урезать военный бюджет США
Американский президент Джо Байден намерен урезать военный бюджет США. Речь идет о 7 миллиардах долларов от суммы, которую ранее заложила администрация Трампа.
Источник:Bloomberg
Белый дом в ближайшее время планирует обнародовать приоритеты Байдена по государственным выплатам, в частности – на оборонную сферу. Накануне публикацию плана расходов отложили из-за разногласий.
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Что сообщили источники в Белом доме
- На Пентагон будут предлагать потратить 715 миллиардов долларов.
- Вероятно, это представят как компромисс для демократов, выступающих за сокращение соответствующих расходов на оборону.
- Часть этих денег, скорее всего, будет направлена на экологические инициативы.
- Как подсчитали в СМИ, реальное уменьшение расходов по сравнению с администрацией Трампа составит лишь 0,4%.
Трамп и оборонный бюджет
Сначала Трамп ветировал военный бюджет на 2021 год. Он заявил, что в нем нет критических мер для защиты нацбезопасности, а также назвал "подарком" Китаю и России.
Впоследствии американскому Конгрессу все же удалось преодолеть вето президента на соответствующий законопроект. 28 декабря это сделала Палата представителей, 1 января – Сенат.
В бюджете предусмотрены 250 миллионов долларов на помощь ВСУ и санкции против компаний, привлеченных к строительству "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
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