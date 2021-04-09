Американский президент Джо Байден намерен урезать военный бюджет США. Речь идет о 7 миллиардах долларов от суммы, которую ранее заложила администрация Трампа.

Белый дом в ближайшее время планирует обнародовать приоритеты Байдена по государственным выплатам, в частности – на оборонную сферу. Накануне публикацию плана расходов отложили из-за разногласий.

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Что сообщили источники в Белом доме

На Пентагон будут предлагать потратить 715 миллиардов долларов.

Вероятно, это представят как компромисс для демократов, выступающих за сокращение соответствующих расходов на оборону.

Часть этих денег, скорее всего, будет направлена на экологические инициативы.

Как подсчитали в СМИ, реальное уменьшение расходов по сравнению с администрацией Трампа составит лишь 0,4%.

Обратите внимание! Администрация предыдущего президента США, Дональда Трампа, закладывала на оборонный бюджет 722 миллиарда долларов.

Трамп и оборонный бюджет

Сначала Трамп ветировал военный бюджет на 2021 год. Он заявил, что в нем нет критических мер для защиты нацбезопасности, а также назвал "подарком" Китаю и России.

Впоследствии американскому Конгрессу все же удалось преодолеть вето президента на соответствующий законопроект. 28 декабря это сделала Палата представителей, 1 января – Сенат.

В бюджете предусмотрены 250 миллионов долларов на помощь ВСУ и санкции против компаний, привлеченных к строительству "Северного потока-2" и "Турецкого потока".