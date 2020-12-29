Палата представителей Конгресса во второй раз одобрила проект оборонного бюджета США на 202 год. Ранее президент Дональд Трамп наложил на него вето, однако 28 декабря его преодолели.

Оборонный бюджет США на 2021 в Конгрессе вынуждены были голосовать во второй раз из-за вето, которое наложил на документ президент страны Дональд Трамп. Однако и на этот раз, 28 декабря, документ конгрессмены поддержали, о чем свидетельствует сообщение на официальном сайте ведомства.

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Таким образом Палата представителей США преодолела вето Трампа, но это еще не окончательное решение. А вот если и Сенат второй раз поддержит проект бюджета, то в истории США этот случай зафиксируют как первое полноценное преодоление Конгрессом вето действующего президента.

Напомним, в оборонном бюджете США на 2021 предусмотрены, среди прочего, помощь Украине на 250 миллионов долларов, а также санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", к которым причастна Россия.

Трамп 23 декабря отказался подписать этот документ, хотя он успешно прошел обе палаты Конгресса. А объяснил это президент так: нет в проекте бюджета "критических мер по защите национальной безопасности", и вообще этот бюджет – "подарок России и Китаю".

Глава Белого дома еще и хотел бы видеть там пункты об ответственности соцсетей за содержание постов их пользователей – для борьбы с "терроризмом в интернете". Но в Конгрессе такие прихоти Трампа расценивают как атаки на свободу слова.