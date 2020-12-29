Палата представників Конгресу вдруге схвалила проєкт оборонного бюджету США на 2021 рік. Раніше президент Дональд Трамп наклав на нього вето, однак 28 грудня його подолали.

Оборонний бюджет США на 2021 рік у Конгресі змушені були голосувати вдруге через вето, яке наклав на документ президент країни Дональд Трамп. Однак і цього разу, 28 грудня, документ конгресмени підтримали, про що свідчить повідомлення на офіційному сайті відомства.

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У такий спосіб Палата представників США подолала вето Трампа, але це ще не остаточне рішення. А от якщо й Сенат вдруге підтримає проєкт бюджету, то в історії США цей випадок зафіксують як перше повноцінне подолання Конгресом вето чинного президента.

Нагадаємо, в оборонному бюджеті США на 2021 рік передбачені, серед іншого, допомога Україні на 250 мільйонів доларів, а також санкції щодо газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік", до яких причетна Росія.

Трамп 23 грудня відмовився підписати цей документ, хоч він успішно пройшов обидві палати Конгресу. А пояснив це президент так: немає у проєкті бюджету "критичних заходів щодо захисту національної безпеки", і взагалі цей бюджет – "подарунок Росії та Китаю".

Глава Білого дому ще й хотів би бачити там пункти про відповідальність соцмереж за зміст постів їхніх користувачів – для боротьби з "тероризмом в інтернеті". Але у Конгресі такі забаганки Трампа розцінюють як атаки на свободу слова.

Зауважте, що менш як за 3 тижні, 20 січня, повноваження Трампа як президента США перейдуть до Джо Байдена, який виграв вибори 3 листопада 2020 року.