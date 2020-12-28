Вже 29 грудня у США міг початися урядовий шатдаун, тож Дональд Трамп вирішив довше не тягнути з підписанням бюджету на 2021 фінансовий рік. Главу Білого дому не влаштовувала сума, яку туди заклали конгресмени на допомогу американцям у період коронакризи.

Трамп підписав бюджет США на 2021

Президент США Дональд Трамп підписав бюджет на 2021 рік. У документі закладені 900 мільярдів доларів на підтримку американців у кризовий період пандемії COVID-19, пише CNN.

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Заступник прессекретаря Білого дому Джадд Дір у твіттері написав:

"Президент Дональд Трамп підписав H.R. 133, законопроєкт про виділення бюджетних коштів на фінансовий рік до 30 вересня 2021, який передбачає виділення екстреної допомоги та грошей на боротьбу з коронавірусом".

Цей документ серед іншого передбачає виплату по 600 доларів на людину для більшості американців.

Трамп, зауважимо, називав цю суму ганебною, та вимагав у Конгресу збільшити її бодай до 2000 на людину або 4000 на сім'ю. Одначе його не підтримали навіть колеги-республіканці.

Попри це Трамп тривалий час вагався (Конгрес затвердив проєкт бюджету ще 21 грудня), підписувати закон чи ні.

Та зрештою погодився підписати, аби уникнути шатдауну – зупинки роботи урядових установ, які не мали б фінансування вже з вівторка, 29 грудня.

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