Президент США Дональд Трамп не підписав закон про економічну допомогу американцям, які постраждали через пандемію коронавірусу. Це означає, що мільйони людей не отримуватимуть виплати по безробіттю.

Рішення Трампа вплине на допомогу по безробіттю та заборону на виселення. Окрім цього, усі звільнені працівники, ймовірно, втратять можливість отримати щотижневі виплати, підвищені на 300 доларів. Про це повідомляє BBC.

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Зауважимо, пакет допомоги безробітним американцям сумою 900 мільярдів доларів Конгрес США ухвалив після місяців складних переговорів та компромісів.

Позиція Трампа

Чинний президент запевнив, що хоче збільшити людям одноразові виплати.

Законопроєкт передбачає виплату сумою 600 доларів для американців, які заробляють менше ніж 75 тисяч доларів за рік.

Трамп каже, що хоче, аби жителі США отримали 2 тисячі доларів.

Втім, за його словами, республіканці в Конгресі не погодились на такі зміни.

$2000 + $2000 plus other family members. Not $600. Remember, it was China’s fault! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020

До речі, у своєму дописі президент традиційно звинуватив Китай у пандемії коронавірусу. На думку Трампа щорічні кошти на допомогу іншим країнам у федеральному бюджеті повинні надходити американцям, які борються з пандемією.

Новообраний президент США Джо Байден раніше казав, що якщо Трамп не підпише закон, то це призведе до "руйнівних наслідків". Демократ назвав відмову республіканця ухвалити закон "зреченням від відповідальності".

Зверніть увагу! 22 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила проєкт бюджету на 2021 рік про надання допомоги компаніям та фізичним особам через пандемію загальною сумою 892 мільярди доларів.