Президент США Дональд Трамп не подписал закон об экономической помощи американцам, пострадавшим из-за пандемии коронавируса. Это означает, что миллионы людей не будут получать выплаты по безработице.

Решение Трампа повлияет на помощь по безработице и запрет на выселение. Кроме этого, все уволенные работники, вероятно, потеряют возможность получить еженедельные выплаты, повышенные на 300 долларов. Об этом сообщает BBC.

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Заметим, пакет помощи безработным американцам суммой 900 миллиардов долларов Конгресс США принял после месяцев сложных переговоров и компромиссов.

Позиция Трампа

Действующий президент заверил, что хочет увеличить людям единовременные выплаты.

Законопроект предусматривает выплату суммой 600 долларов для американцев, зарабатывающих менее 75 тысяч долларов в год.

Трамп говорит, что хочет, чтобы жители США получили 2 тысячи долларов.

Впрочем, по его словам, республиканцы в Конгрессе не согласились на такие изменения.

$2000 + $2000 plus other family members. Not $600. Remember, it was China’s fault! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020

Кстати, в своей заметке президент традиционно обвинил Китай в пандемии коронавируса. По мнению Трампа ежегодные средства на помощь другим странам в федеральном бюджете должны поступать американцам, которые борются с пандемией.

Новоизбранный президент США Джо Байден ранее говорил, что если Трамп не подпишет закон, то это приведет к "разрушительным последствиям". Демократ назвал отказ республиканца принять закон "отречением от ответственности".

Обратите внимание! 22 декабря Палата представителей Конгресса США приняла проект бюджета на 2021 год об оказании помощи компаниям и физическим лицам из-за пандемии общей суммой 892 миллиарда долларов.