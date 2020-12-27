Трамп не подписал закон о помощи американцам во время пандемии
Президент США Дональд Трамп не подписал закон об экономической помощи американцам, пострадавшим из-за пандемии коронавируса. Это означает, что миллионы людей не будут получать выплаты по безработице.
Решение Трампа повлияет на помощь по безработице и запрет на выселение. Кроме этого, все уволенные работники, вероятно, потеряют возможность получить еженедельные выплаты, повышенные на 300 долларов. Об этом сообщает BBC.
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Заметим, пакет помощи безработным американцам суммой 900 миллиардов долларов Конгресс США принял после месяцев сложных переговоров и компромиссов.
Позиция Трампа
- Действующий президент заверил, что хочет увеличить людям единовременные выплаты.
- Законопроект предусматривает выплату суммой 600 долларов для американцев, зарабатывающих менее 75 тысяч долларов в год.
- Трамп говорит, что хочет, чтобы жители США получили 2 тысячи долларов.
- Впрочем, по его словам, республиканцы в Конгрессе не согласились на такие изменения.
Кстати, в своей заметке президент традиционно обвинил Китай в пандемии коронавируса. По мнению Трампа ежегодные средства на помощь другим странам в федеральном бюджете должны поступать американцам, которые борются с пандемией.
Новоизбранный президент США Джо Байден ранее говорил, что если Трамп не подпишет закон, то это приведет к "разрушительным последствиям". Демократ назвал отказ республиканца принять закон "отречением от ответственности".
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