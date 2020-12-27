Обраний президент США Джо Байден закликав чинного очільника Білого дому Дональда Трампа підписати закон про пакет економічних стимулів. Раніше документ ухвалив Конгрес і його підтримали як демократи, так і республіканці.

Байден закликав Трампа підписати пакет допомоги

У суботу, 26 грудня, Байден, зокрема, застеріг Трампа, що відмова від підписання пакету стимулювання економіки є безвідповідальною. Крім того, все це матиме "руйнівні наслідки". Про це повідомляє інформаційна агенція DPA.

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За словами Байдена, якщо Трамп негайно не підпише закон, приблизно 10 мільйонів американців втратять допомогу з безробіття.

Додамо, пакет обсягом 900 мільярдів доларів передбачає, зокрема, виплату підвищеної допомоги з безробіття до березня 2021 року. До того ж, більшість громадян має отримати одноразову допомогу в розмірі 600 доларів.

Утім, Трамп вимагає, зокрема, збільшити одноразовий платіж до 2 тисяч доларів на душу населення, тому він натякнув, що може ветувати законопроєкт.

У чинного американського президента залишається час до січня: він має підписати законопроєкт або накласти на нього вето. Саме 28 грудня добігає кінця чинність нинішнього пакету економічних стимулів. Якщо до того часу він не підпише проєкт закону, буде оголошено шатдаун.

Під час шатдауну роботу федеральних органів буде автоматично припинено. З огляду на це Байден застеріг, що така ситуація поставить під загрозу "надання важливих послуг і зарплати військових".

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Що цьому передувало

22 грудня Трамп назвав "ганьбою" цей пакет стимулювання економіки. Він закликав Конгрес змінити його. Інакше, за словами поітика, якщо його вимоги не виконають, то над пакетом заходів з допомоги економіці в умовах пандемії доведеться працювати новій адміністрації.

23 числа Трамп ветував оборонний бюджет США на 2021 рік, який передбачав 250 мільйонів доларів допомоги для Україні та запровадження нових санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".