Избранный президент США Джо Байден призвал действующего главу Белого дома Дональда Трампа подписать закон о пакете экономических стимулов. Ранее документ принял Конгресс и его поддержали как демократы, так и республиканцы.

Байден призвал Трампа подписать пакет помощи

В субботу, 26 декабря, Байден, в частности, предостерег Трампа, что отказ от подписания пакета стимулирования экономики является безответственным. Кроме того, все это будет иметь "разрушительные последствия". Об этом сообщает информационное агентство DPA.

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По словам Байдена, если Трамп немедленно не подпишет закон, примерно 10 миллионов американцев потеряют пособие по безработице.

Добавим, пакет объемом 900 миллиардов долларов предусматривает, в частности, выплату повышенной помощи по безработице до марта 2021 года. К тому же, большинство граждан должно получить единовременное пособие в размере 600 долларов.

Впрочем, Трамп требует, в частности, увеличить единовременный платеж до 2 тысяч долларов на душу населения, поэтому он намекнул, что может ветировать законопроект.

У действующего американского президента остается время до января: он должен подписать законопроект или наложить на него вето. Именно 28 декабря истекает действие нынешнего пакета экономических стимулов. Если к тому времени он не подпишет проект закона, будет объявлено шатдаун.

Во время шатдауна работа федеральных органов будет автоматически прекращен. Учитывая это Байден предостерег, что такая ситуация поставит под угрозу "предоставление важных услуг и зарплаты военных".

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