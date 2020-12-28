Уже 29 декабря в США мог начаться правительственный шатдаун, поэтому Дональд Трамп решил дольше не тянуть с подписанием бюджета на 2021 финансовый год. Главу Белого дома не устраивала сумма, которую туда заложили конгрессмены на помощь американцам в период коронакризиса.

Трамп подписал бюджет США на 2021

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021. В документе заложены 900 миллиардов долларов на поддержку американцев в кризисный период пандемии COVID-19, пишет CNN .

К теме Разрушительные последствия, – Байден обратился к Трампу по пакету помощи

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в твиттере написал:

"Президент Дональд Трамп подписал HR 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год до 30 сентября 2021, предусматривающий выделение экстренной помощи и денег на борьбу с коронавирусом".

Этот документ среди прочего предусматривает выплату по 600 долларов на человека для большинства американцев.

Трамп, заметим, называл эту сумму позорной, и требовал у Конгресса увеличить ее хотя бы до 2000на человека или 4000 на семью. Однако его не поддержали даже коллеги-республиканцы.

Несмотря на это Трамп длительное время колебался (Конгресс утвердил проект бюджета еще 21 декабря), подписывать закон или нет.

В конце концов согласился подписать, чтобы избежать шатдауна – остановки работы правительственных учреждений, которые не имели бы финансирования уже со вторника, 29 декабря.