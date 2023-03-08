В Белом доме заявили, что главной темой разговора двух лидеров стала Украина. Разговор касался помощи в противостоянии Киева с российской агрессией.
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Что известно о темах разговора
Два лидера обсудили поддержку Украины, поскольку российское военное вторжение продолжается уже второй год, в том числе свои обязательства продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и возлагать на Россию затраты на ее агрессию,
– говорится в заявлении Белого дома.
Кроме того, Байден и Макрон обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе, а также совместные усилия по решению проблем, которые Китай "бросает на основе правил международного порядка".
Президенты также подтвердили свою приверженность тесной координации по ускорению перехода к чистой энергетике.
Макрон собирается уехать в Китай
Интересно, что разговор Макрона и Байдена состоялся перед предстоящим визитом французского лидера в Пекин. Макрон решил посетить столицу Поднебесной после того, как Китай обнародовал документ с предложением "политического решения конфликта в Украине".
Макрон собирается посетить Китай в начале апреля и призвать китайских чиновников помочь оказывать давление на Россию, чтобы остановить агрессию в Украине и построить мир.