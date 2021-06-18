О результатах разговора лидеров двух государств касательно российского оружия в Турции сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

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Байден и Эрдоган обсудили российские С-400

Касательно С-400, то они (Байден и Эрдоган – 24 канал) обсуждали этот вопрос. Решение по нему не принято. Была достигнута договоренность продолжить диалог,

– говорится в сообщении.

В то же время советник главы Белого дома подтвердил, что во время встречи президенты США и Турции договорились, что турецкая сторона берет на себя обязательства по безопасности международного аэропорта в Кабуле после вывода сил США и союзников из Афганистана.

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