О результатах разговора лидеров двух государств касательно российского оружия в Турции сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
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Байден и Эрдоган обсудили российские С-400
Касательно С-400, то они (Байден и Эрдоган – 24 канал) обсуждали этот вопрос. Решение по нему не принято. Была достигнута договоренность продолжить диалог,
– говорится в сообщении.
В то же время советник главы Белого дома подтвердил, что во время встречи президенты США и Турции договорились, что турецкая сторона берет на себя обязательства по безопасности международного аэропорта в Кабуле после вывода сил США и союзников из Афганистана.
Закупка российских С-400 Турцией: детали
- В 2017 году Россия и Турция заключили договор о приобретении C-400. На это сразу отреагировали США, пригрозив Анкаре санкциями, хотя страны и являются партнерами по НАТО.
- Турецкая сторона эти угрозы игнорировала, а в июле 2019 года получила первую партию российских ЗРК. В ответ США исключили Турцию из программы современных самолетов F-35.
- Однако и на этом конфликт не был исчерпан. В декабре 2020 года Вашингтон ввел санкции против оборонпрома Турции. Эрдоган продолжил подчеркивать, что от сделки с Кремлем не откажется.