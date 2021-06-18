Про результати розмови лідерів обох держав щодо російської зброї у Туреччині повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

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Байден та Ердоган обговорили російські С-400

Щодо С-400, то вони (Байден та Ердоган – 24 канал) обговорювали це питання. Рішення по ньому не прийняте. Було досягнуто домовленості продовжити діалог,

– йдеться у повідомленні.

Водночас радник глави Білого дому підтвердив, що під час зустрічі президенти США та Туреччини домовилися, що турецька сторона бере на себе зобов'язання щодо безпеки міжнародного аеропорту в Кабулі після виведення сил США та союзників з Афганістану.

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