Про результати розмови лідерів обох держав щодо російської зброї у Туреччині повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.
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Байден та Ердоган обговорили російські С-400
Щодо С-400, то вони (Байден та Ердоган – 24 канал) обговорювали це питання. Рішення по ньому не прийняте. Було досягнуто домовленості продовжити діалог,
– йдеться у повідомленні.
Водночас радник глави Білого дому підтвердив, що під час зустрічі президенти США та Туреччини домовилися, що турецька сторона бере на себе зобов'язання щодо безпеки міжнародного аеропорту в Кабулі після виведення сил США та союзників з Афганістану.
Закупівля російських С-400 Туреччиною: деталі
- У 2017 році Росія й Туреччина уклали договір про придбання C-400. На це одразу відреагували США, пригрозивши Анкарі санкціями, хоч країни і є партнерами по НАТО.
- Турецька сторона ці погрози ігнорувала, а в липні 2019 року отримала першу партію російських ЗРК. У відповідь США виключили Туреччину з програми найсучасніших літаків F-35.
- Однак й на цьому конфлікт не вичерпався. У грудні 2020 року Вашингтон запровадив санкції проти оборонпрому Туреччини. Ердоган продовжив наголошувати, що від угоди з Кремлем не відмовиться.