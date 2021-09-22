Главы США и Франции решили начать процесс двусторонних консультаций, чтобы обеспечить доверие между двумя странами.
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Они (Байден и Макрон – 24 канал) встретятся в Европе в конце октября, чтобы достичь общего понимания и сохранить динамику этого процесса,
– отметили в Белом доме.
В ходе разговора Эммануэль Макрон принял решение о возвращении посла Франции в США. Со следующей недели дипломат приступит к интенсивной работе с должностными лицами высокого ранга.
Создание нового партнерства
Президенты также обсудили создание нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS) с участием Австралии, Великобритании и США.
Два лидера согласились, что ситуация только выиграла бы от открытых консультаций между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и других европейских партнеров,
– добавили в администрации Байдена.
Заметьте Канберра до соглашения с США и Британией выражала недовольство Франции, – Минобороны Австралии
Скандал относительно субмарин: коротко
- США и Австралия заключили соглашение с Великобританией о создании нового оборонного союза AUKUS, который должен укрепить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
- Таким образом Канберра получит 8 подводных лодок. Однако для этого Австралия в одностороннем порядке расторгла заключенный контракт с Францией – на 56 миллиардов евро.