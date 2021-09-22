Глави США та Франції вирішили розпочати процес двосторонніх консультацій, щоб забезпечити довіру між двома країнами.
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Вони (Байден і Макрон – 24 канал) зустрінуться в Європі наприкінці жовтня, щоб досягти загального розуміння та зберегти динаміку цього процесу,
– зазначили у Білому домі.
У ході розмови Еммануель Макрон ухвалив рішення про повернення посла Франції до США. З наступного тижня дипломат приступить до інтенсивної роботи з посадовими особами високого рангу.
Створення нового партнерства
Президенти також обговорили створення нового партнерства у сфері безпеки (AUKUS) за участю Австралії, Великобританії та США.
Два лідери погодилися, що ситуація тільки виграла б від відкритих консультацій між союзниками з питань, що становлять стратегічний інтерес для Франції та інших європейських партнерів,
– додали в адміністрації Байдена.
Зауважте Канберра до угоди зі США і Британією висловлювала невдоволення Франції, – Міноборони Австралії
Скандал щодо субмарин: коротко
- США та Австралія уклали угоду з Великою Британією про створення нового оборонного союзу AUKUS, який має зміцнити співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
- Таким чином Канберра отримає 8 підводних човнів. Проте для цього Австралія в односторонньому порядку розірвала укладений контракт з Францією – на 56 мільярдів євро.