Міністр оборони Австралії Пітер Даттон розповів, що його країна була "щира, відкрита і чесна". Зокрема так він коментував стосунки з Францією.

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Австралія заявила, що виражала Франції невдоволення

Даттон запевнив, зо Австралія була "щира, відкрита і чесна" у стосунках з Францією щодо багатомільярдної оборонної угоди.

Припущення про те, що занепокоєність не була відзначена урядом Австралії, просто суперечать тому, що було публічно заявлено і, звичайно ж, тому, що публічно озвучувалося протягом тривалого часу…

– заявив Даттон.

До речі, угоду між Францією та Австралією розірвали через створення альянсу між Британією, США та Австралію – AUKUS.

Коротко про створення AUKUS