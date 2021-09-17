Урочистості були заплановані на п'ятницю, 17 вересня. Планувалося, що у французькому посольстві відбудеться офіційний прийом.

До теми США побудують нові військові бази в Австралії: які це відкриє можливості

Втім, через зрив угоди між Францією та Австралією та скандал, який через це розгорівся, усі заходи з нагоди річниці битви при Чесапіку скасували.

Крім цього, були заплановані заходи на борту французького фрегата в американському Балтіморі та покладання вінків у місті Аннаполіс. За інформацією CNBC, вони все ж відбудуться.

Довідка. Битва при Чесапіку відбулася 5 вересня 1781 року під час Американської революції. Тоді французькому флоту вдалося перемогти британський. Далі відбулася низка подій, які врешті призвели до незалежності США.

Зазначимо, що до Вашинготона вже прибув високопоставлений представник військово-морських сил Франції. Тепер йому доведеться повертатися на батьківщину достроково.

Чому розгорівся скандал

Напередодні Австралія заявила, що розриває масштабний контракт з французькою компанією Naval Group. Та мала поставити Канберрі 12 підводних човнів. Його називали "контрактом століття", адже він міг стати найдорожчим в історії Війського-морського флоту Австралії (вартість сягала 66 мільярдів доларів.

На скасування угоди Австралія наважилася після створення AUKUS – нового альянсу зі США та Великою Британією. У рамках домовленостей Австралія побудує 8 атомних підводних човнів за допомогою технологій іншиї країн-учасниць. Попередньо запланували, що перші з них надійдуть на озброєння вже у 2036 році. Очільник французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан назвав те, що відбулося, "ударом в спину".

Що кажуть у Білому домі

В адміністрації Байдена наголосили, що про нове партнерство США, Великої Британії та Австралії Францію попередили заздалегідь. Там запевнили, що альянс "не націлений на якусь країну". Мовляв, мовиться про просування стратегічних інтересів Вашингтона, підтримку міжнародного порядку, а також збереження миру й стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.