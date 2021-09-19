Министр обороны Австралии Питер Даттон рассказал, что его страна была "искренняя, открытая и честная". В частности так он комментировал отношения с Францией.

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Даттон заверил, со Австралия была "искренняя, открытая и честная" в отношениях с Францией касательно многомиллиардной оборонной сделки.

Предположения о том, что озабоченность не была отмечена правительством Австралии, просто противоречат тому, что было публично заявлено и, конечно же, тому, что публично озвучивалось в течение длительного времени...

– заявил Даттон.

Кстати, соглашение между Францией и Австралией разорвали из-за создания альянса между Британией, США и Австралией – AUKUS.

Коротко о создании AUKUS