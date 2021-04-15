Джо Байден и Ангела Меркель обсудили ситуацию на границах Украины. Они обратились к России с требованием прекратить наращивать свое военное присутствие в регионе.

Телефонный разговор между лидерами США и Германии состоялась 14 апреля. Подробности о ней сообщили в пресс-службе немецкого правительства.

Важно В Офисе Президента говорят, что Берлин и Париж не пойдут с Москвой на компромисс

Политики отметили, что ситуация у восточных границ Украины обострилась. Они требуют, чтобы Россия прекратила наращивать там свои войска.

Канцлер и президент согласились, что нужно требовать, чтобы Россия отказалась от недавнего усиления войск. Это нужно, чтобы достичь деэскалации,

– отметили в пресс-службе.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в провокациях на Донбассе. "Мы сделаем все, чтобы ситуация не ухудшилась", – заверила политик.

Меркель и Байден обсудили также:

ситуацию в Афганистане и дальнейшие шаги по присутствия войск НАТО;

борьбу с пандемией коронавируса COVID-19, в частности – доступ к вакцинам.

Разговор Байдена с Путиным

Накануне американский президент позвонил Владимиру Путину. В личной беседе с главой Кремля он упомянул, в частности, и об Украине.

Президент США обеспокоен тем, что Россия продолжает стягивать свои силы к границам Украины. Он призвал российского лидера снизить напряжение в регионе.

Обратите внимание! Кроме этого, Байден в очередной раз подтвердил российскому президенту, что США решительно поддерживают территориальную целостность Украины.

Еще одним вопросом переговоров стало вмешательство Москвы в американские президентские выборы и кибератаки российских хакеров на госучреждения США.

Президенты договорились провести встречу в третьей стране. В Белом доме предположили, что это может произойти уже летом. Однако пока других подробностей неизвестно.