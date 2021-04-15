Байден и Меркель обратились к России с требованием о ее войсках у Украины
Джо Байден и Ангела Меркель обсудили ситуацию на границах Украины. Они обратились к России с требованием прекратить наращивать свое военное присутствие в регионе.
Источник:La Presse
Телефонный разговор между лидерами США и Германии состоялась 14 апреля. Подробности о ней сообщили в пресс-службе немецкого правительства.
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Политики отметили, что ситуация у восточных границ Украины обострилась. Они требуют, чтобы Россия прекратила наращивать там свои войска.
Канцлер и президент согласились, что нужно требовать, чтобы Россия отказалась от недавнего усиления войск. Это нужно, чтобы достичь деэскалации,
– отметили в пресс-службе.
Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в провокациях на Донбассе. "Мы сделаем все, чтобы ситуация не ухудшилась", – заверила политик.
Меркель и Байден обсудили также:
- ситуацию в Афганистане и дальнейшие шаги по присутствия войск НАТО;
- борьбу с пандемией коронавируса COVID-19, в частности – доступ к вакцинам.
Разговор Байдена с Путиным
- Накануне американский президент позвонил Владимиру Путину. В личной беседе с главой Кремля он упомянул, в частности, и об Украине.
Президент США обеспокоен тем, что Россия продолжает стягивать свои силы к границам Украины. Он призвал российского лидера снизить напряжение в регионе.
- Еще одним вопросом переговоров стало вмешательство Москвы в американские президентские выборы и кибератаки российских хакеров на госучреждения США.
Президенты договорились провести встречу в третьей стране. В Белом доме предположили, что это может произойти уже летом. Однако пока других подробностей неизвестно.
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