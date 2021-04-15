Джо Байден та Ангела Меркель обговорили ситуацію на кордонах України. Вони звернулися до Росії з вимогою припинити нарощувати свою військову присутність у регіоні.

Телефонна розмова між лідерами США та Німеччини відбулася 14 квітня. Подробиці про неї повідомили у пресслужбі німецького уряду.

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Політики зауважили, що ситуація біля східних кордонів України загострилася. Вони вимагають, аби Росія припинила нарощувати там свої війська.

Канцлерка та президент погодилися, що потрібно вимагати, аби Росія відмовилася від недавнього посилення військ. Це потрібно, аби досягти деескалації,

– наголосили у пресслужбі.

Раніше міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер звинуватила Росію у провокаціях на Донбасі. "Ми зробимо все, аби ситуація не погіршилася", – наголосила політикиня.

Меркель та Байден обговорили також:

ситуацію в Афганістані й подальші кроки щодо присутності військ НАТО;

боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19, зокрема – доступ до вакцин.

Розмова Байдена з Путіним

Напередодні американський президент подзвонив Володимиру Путіну. В особистій розмові з очільником Кремля він згадав, зокрема, й про Україну.

Президент США стурбований тим, що Росія продовжує стягувати свої сили до кордонів України. Він закликав російського лідера знизити напругу в регіоні.

Зверніть увагу! Крім цього, Байден вкотре підтвердив російському президенту, що США рішуче підтримують територіальну цілісність України.

Ще одним питанням переговорів стало втручання Москви в американські президентські вибори й кібератаки російських хакерів на американські держустанови.

Президенти домовилися провести зустріч у третій країні. У Білому домі припустили, що це може відбутися вже влітку. Проте наразі інших подробиць невідомо.