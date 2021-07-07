Такое мнение высказал журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко. Он не исключает, что этот вопрос могут поднять.

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"Не исключаю, что во время разговора Байден может намекнуть Зеленскому. Мол, мы расследуем, а где ваше расследование", – отметил Лещенко.

Подозрение Коломойскому должно выдвинуть большое жюри штата Огайо, которое оперирует материалами министерства юстиции и ФБР. Вероятнее всего, президент США будет знать, выдвинуто ли такое подозрение и утверждено ли.

Зеленский скажет, что это дело Национального антикоррупционного бюро, а там нет подозрения, поскольку не собрано достаточно доказательств. Это диалог, в котором никто никого в угол не загонит,

– заметил Лещенко.

По его словам, ряд лиц, которые могут быть причастны к махинациям в "Приватбанке", уже получили подозрения. Однако, не Коломойский.

"Надо, чтобы кто-то начал сотрудничать со следствием. Нужны серьезные доказательства", – объяснил Лещенко.

Важно! Джо Байден еще 7 июня пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон. Встреча состоится уже в конце июля.

Подозрение Коломойскому в США

Никому неизвестно, есть ли подозрение Коломойскому в США, так как власть не разглашает такую информацию. Так было и с олигархом Дмитрием Фирташем – он узнал о своем статусе подозреваемого в США только тогда, когда пытался приехать туда.

"Так же Коломойский до сих пор не знает. Он не может это проверить, потому что не выезжает за границу", – сказал Лещенко.

Справка. Речь идет о деле" Приватбанка", когда из него изымали деньги через различные подставные компании. Как отметил Лещенко, эти деньги попадали на американский финансовый рынок, чтобы позже купить недвижимость в нескольких штатах Америки.

Лещенко о подозрении Коломойскому: смотрите видео