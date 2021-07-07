Таку думку висловив журналіст та екснардеп Сергій Лещенко. Він не виключає, що це питання можуть порушити.
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"Не виключаю, що під час розмови Байден може натякнути Зеленському. Мовляв, ми розслідуємо, а де ваше розслідування", – зазначив Лещенко.
Підозру Коломойському має висунути велике журі штату Огайо, яке оперує матеріалами Міністерства юстиції та ФБР. Найімовірніше, президент США знатиме, чи таку підозру висунуто і затверджено.
Зеленський скаже, що це справа Національного антикорупційного бюро, а там немає підозри, оскільки не зібрано достатньо доказів. Це діалог, у якому ніхто нікого в кут не зажене,
– зауважив Лещенко.
За його словами, низка осіб, які можуть бути причетні до махінацій у "Приватбанку", вже отримали підозру. Однак не Коломойський.
"Треба, щоб хтось почав співпрацювати зі слідством. Потрібні серйозні докази", – пояснив Лещенко.
Підозра Коломойському у США
Нікому невідомо, чи є підозра Коломойському у США, адже влада не розголошує такої інформації. Так було і з олігархом Дмитром Фірташем – він дізнався про свій статус підозрюваного у США лише тоді, коли намагався приїхати туди.
"Так само Коломойський досі не знає. Він не може це перевірити, бо не виїжджає за кордон", – сказав Лещенко.
Лещенко про підозру Коломойському: дивіться відео