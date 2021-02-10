Новый глава США сможет получить доступ к скрытым разговорам Дональда Трампа и Владимира Путина. Тогда Джо Байден сможет ознакомиться с содержанием примерно 10 разговоров.

По информации СМИ, детали примерно 10 разговоров Трампа и Путина остаются тайной, которую советники Байдена считают необходимым выяснить.

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Новая администрация якобы хочет узнать, раскрывал ли когда-нибудь Трамп секретную информацию или заключал какие-то конфиденциальные соглашения с российским президентом, которые могли бы застать новую администрацию врасплох.

Заметим, что в окружении Байдена не стали комментировать, ознакомился ли тот с содержанием бесед. Совет национальной безопасности США не сталкивался с проблемами с доступом к содержанию звонков предыдущего руководителя вашингтонской администрации.

Обратите внимание! Известно, что сами звонки лидеров США и России не записывались, однако некоторые помощники тогдашнего американского лидера, как правило, слышали переговоры и записывали детали разговора. Именно эту информацию, которая по закону передается в Национальный архив США, и может получить команда Байдена.

Позиция Байдена в отношении России

Ранее Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России. Кроме того, он добавил, что Штаты заставят РФ "платить" за свои действия.

Я четко объяснил президенту Путину – на совсем другой манер, чем мой предшественник, – что дни, когда США пасовали перед агрессивными действиями России, закончились,

– заявил Байден.

А в своем первом телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент США прямо заявил о российской агрессии в Украине. В ответ Кремль не согласился с такой формулировкой.