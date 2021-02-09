В Белом доме рассказали, почему Байден пообщался с Путиным приоритетно
Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным раньше, чем с некоторыми другими мировыми лидерами. В Белом доме эту приоритетность объяснили необходимостью обсудить Договор о стратегических наступательных вооружениях.
Источник:твиттер Белого дома
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Джо Байден еще не успел позвонить каждому мировому лидеру, однако уже пообщался с некоторыми союзниками и партнерами.
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Почему Байден так быстро провел разговор с Путиным
Журналисты ответили ей, что президент Соединенных Штатов провел телефонный разговор с главой России, "который не является союзником" США.
Этот разговор частично состоялся, потому что приближалось окончание срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях,
– отметила Псаки.
Однако добавила, что в то же время американский президент дал четко понять об "обеспокоенности относительно сообщений о действиях правительства России".
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Что известно о разговоре Байдена и Путина
- Джо Байден и Владимир Путин провели первый телефонный разговор 26 января 2021 года.
- Лидеры государств обсудили вмешательство в американские выборы, кибератаки на госучреждения США и арест оппозиционера Алексея Навального в России.
- Президент Соединенных Штатов также отметил поддержку суверенитета Украины. Байден заявил, что США будут "твердо отстаивать защиту национальных интересов в ответ на враждебные действия со стороны России".
- После разговора в Кремле заявили о серьезных разногласиях в позициях Путина и Байдена относительно российской агрессии на Донбассе.
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