Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным раньше, чем с некоторыми другими мировыми лидерами. В Белом доме эту приоритетность объяснили необходимостью обсудить Договор о стратегических наступательных вооружениях.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Джо Байден еще не успел позвонить каждому мировому лидеру, однако уже пообщался с некоторыми союзниками и партнерами.

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Почему Байден так быстро провел разговор с Путиным

Журналисты ответили ей, что президент Соединенных Штатов провел телефонный разговор с главой России, "который не является союзником" США.

Этот разговор частично состоялся, потому что приближалось окончание срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях,

– отметила Псаки.

Однако добавила, что в то же время американский президент дал четко понять об "обеспокоенности относительно сообщений о действиях правительства России".

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Что известно о разговоре Байдена и Путина