У Білому домі розповіли, чому Байден поспілкувався з Путіним пріоритетно
Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним раніше, ніж з деякими іншими світовими лідерами. У Білому домі цю пріоритетність пояснили необхідністю обговорити Договір про стратегічні наступальні озброєння.
Джерело:Твіттер Білого дому
За словами прессекретарки Білого дому Джен Псакі, Джо Байден ще не встиг зателефонувати кожному світовому лідеру, однак вже поспілкувався з деякими союзниками та партнерами.
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Чому Байден так швидко провів розмову з Путіним
Журналісти відповіли їй, що президент Сполучених Штатів провів телефонну розмову з главою Росії, "який не є союзником" США.
Ця розмова частково відбулася, бо наближалося закінчення строку дії Договору про стратегічні наступальні озброєння,
– зазначила Псакі.
Однак додала, що водночас американський президент дав чітко зрозуміти про "стурбованість щодо повідомлень про дії уряду Росії".
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Що відомо про розмову Байдена та Путіна
- Джо Байден і Володимир Путін провели першу телефонну розмову 26 січня 2021 року.
- Лідери держав обговорили втручання в американські вибори, кібератак на держустанови США та арешт опозиціонера Олексія Навального в Росії.
- Президент Сполучених Штатів також наголосив на підтримці суверенітету України. Байден заявив, що США будуть "твердо відстоювати захист національних інтересів у відповідь на ворожі дії зі сторони Росії".
- Після розмови в Кремлі заявили про серйозні розбіжності в позиціях Путіна і Байдена щодо російської агресії на Донбасі.
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