Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним раніше, ніж з деякими іншими світовими лідерами. У Білому домі цю пріоритетність пояснили необхідністю обговорити Договір про стратегічні наступальні озброєння.

За словами прессекретарки Білого дому Джен Псакі, Джо Байден ще не встиг зателефонувати кожному світовому лідеру, однак вже поспілкувався з деякими союзниками та партнерами.

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Чому Байден так швидко провів розмову з Путіним

Журналісти відповіли їй, що президент Сполучених Штатів провів телефонну розмову з главою Росії, "який не є союзником" США.

Ця розмова частково відбулася, бо наближалося закінчення строку дії Договору про стратегічні наступальні озброєння,

– зазначила Псакі.

Однак додала, що водночас американський президент дав чітко зрозуміти про "стурбованість щодо повідомлень про дії уряду Росії".

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Що відомо про розмову Байдена та Путіна