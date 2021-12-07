Окончательное решение пока не одобрено. Это, несмотря на то, что должность посла США в Киеве вакантна еще с 2019 года.

Читайте также Байден таки поговорит с Зеленским уже после разговора с Путиным

Почему США так долго не могут назначить посла

Назначение послов США во многих странах происходит с большой задержкой из-за оппозиции республиканцев в Сенате, который должен утвердить кандидатов. Да, сенатор-республиканец Тед Круз выступает против любых кандидатов из-за его несогласия с администрацией Байдена по поводу российского газопровода "Северный поток-2".

Однако бывший посол США в Украине и эксперт по европейским вопросам Института мира США Уильям Тейлор отмечает, что администрация Байдена даже не подала кандидатуру. Поэтому сейчас нет смысла говорить об оппозиции республиканцев.

Другие возможные кандидаты

Это может вас заинтересовать – США хотят не признавать Путина президентом после 2024 года: смотрите видео