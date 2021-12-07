Остаточне рішення наразі не схвалили. Це попри те, що посада посла США в Києві вакантна ще з 2019 року.
Читайте також Байден таки поговорить зі Зеленським вже після розмови з Путіним
Чому США так довго не можуть призначити посла
Призначення послів США у багатьох країнах відбувається з великою затримкою через опозицію республіканців у Сенаті, який і має затвердити кандидатів. Так, сенатор-республіканець Тед Круз виступає проти будь-яких кандидатів через його незгоду з адміністрацією Байдена щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
Проте, колишній посол США в Україні та експерт із європейських питань Інституту миру США Вільям Тейлор зазначає, що адміністрація Байдена навіть не подала кандидатуру. Тому наразі немає сенсу говорити про опозицію республіканців.
Інші ймовірні кандидати
- Від травня 2019 року США не мають свого посла в Україні. Є лише тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін.
- На початку липня 2021 року ЗМІ писали, що новим послом може стати Джордж Кент.
- Однак згодом сам Кент пояснив, що найближчим часом Вашингтон назва ім'я посла. Тоді він зауважив, що адміністрація в процесі відбору посла і запевнив, що це є одним із пріоритетів роботи.
Це може вас зацікавити – США хочуть не визнавати Путіна президентом після 2024 року: дивіться відео