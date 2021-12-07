Остаточне рішення наразі не схвалили. Це попри те, що посада посла США в Києві вакантна ще з 2019 року.

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Чому США так довго не можуть призначити посла

Призначення послів США у багатьох країнах відбувається з великою затримкою через опозицію республіканців у Сенаті, який і має затвердити кандидатів. Так, сенатор-республіканець Тед Круз виступає проти будь-яких кандидатів через його незгоду з адміністрацією Байдена щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Проте, колишній посол США в Україні та експерт із європейських питань Інституту миру США Вільям Тейлор зазначає, що адміністрація Байдена навіть не подала кандидатуру. Тому наразі немає сенсу говорити про опозицію республіканців.

Інші ймовірні кандидати

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