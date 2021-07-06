Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что 9 июля временный поверенный по делам США в Украине Кристина Квин покинет Киев. Она поедет в отпуск и будет готовить визит президента Украины в Вашингтон.

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Джордж Кент может возглавить посольство США в Киеве

Собеседники издания предположили, что вместо Кристины Квин в Киев может приехать заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

По словам одних источников, это произойдет на время отсутствия Квин, другие заявляют, что Кент пробудет во главе посольства до официального назначения нового чрезвычайного и полномочного посла США в Украине. Это может произойти в октябре – ноябре 2021 года.

Также есть предположение, что если Кент, который в свое время был активным промоутером с американской стороны создания в Украине антикоррупционных органов, возглавит даже на короткое время посольство, борьба с коррупцией получит мощный импульс.

Что известно о Джордже Кенте