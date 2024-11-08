На фоне этого лидеры могут провести двустороннюю встречу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Китая.

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Байден может встретиться с Си Цзиньпином на следующей неделе

Хуа Чуньин сообщила, что Си Цзиньпин в течение 13 – 17 ноября посетит с официальным визитом Перу, где примет участие в 31-й встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Сразу после этого он направится в Бразилию, чтобы посетить 19-й саммит G20 18 – 19 ноября.

Представительница Министерства иностранных дел Китая отметила, что во время таких поездок лидер КНР встретится и проведет переговоры с президентами Перу и Бразилии – Диной Болуарте и Луисом Инасиу Лулой да Силвой соответственно.

В то же время, как анонсировал Белый дом, в Перу и Бразилию для участия в саммитах АТЭС и G20 запланированы поездки и у американского лидера Джо Байдена. Он, как и Си, также встретится с Болуарте и Лулой да Силвой, и проведет с ними переговоры.

Вашингтон и Пекин ранее использовали совместное участие Байдена и Си в многосторонних саммитах для их встреч на полях этих форумов. Хотя пока стороны не анонсируют двусторонних переговоров, их вероятность остается высокой.

Заметим, что последний раз лидеры виделись 15 ноября 2023 года, также в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это была их первая встреча за 6 лет. Тогда основная часть встречи проходила за закрытыми дверями.