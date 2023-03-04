Полномочия Милли истекают осенью 2023 года. По данным издания, рассматриваются два претендента: глава штаба ВВС генерал Чарльз Браун и командующий Корпусом морской пехоты генерал Дэвид Бергер.

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Чарльз Квинтон Браун младший

Американский военный, 22-й начальник штаба Военно-воздушных сил США.

Предыдущие должности Чарльза Брауна включали в себя исполнение обязанностей командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами, командующего воздушным компонентом Индо-Тихоокеанского командования США и исполнительным директором штаба боевых операций Тихоокеанского региона.

Как командующий воздушным компонентом Центком, он отвечал за разработку планов действий по чрезвычайным ситуациям и проведение воздушных операций в зоне ответственности 20 стран, охватывающих Центральную и Юго-Западную Азию.



Генерал морской пехоты Дэвид Бергер (слева) и генерал ВВС Чарльз К. Браун младший – главные претенденты на замену генерала Милли / Фото NY

Дэвид Хиллари Бергер

Генерал морской пехоты, 38 комендант корпуса морской пехоты США. Занимал различные штабные и командные должности, участвовал в операции "Свобода Ирака" и в операции "Несокрушимая свобода".

Будучи лейтенантом и капитаном, служил командиром взвода Индийской роты 3-го батальона, 7-го полка первой дивизии морской пехоты, офицером оперативного отдела штаба второго разведывательного батальона в ходе операции "Буря в пустыне".

С 2009 по 2011 годы служил в главном штабе морской пехоты директором отдела планирования, политики и операций. А в 2012 году в Афганистане возглавлял первую дивизию морской пехоты во время операции "Несокрушимая свобода".