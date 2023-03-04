Повноваження Міллі закінчуються восени 2023 року. За даними видання, розглядаються два претенденти: голова штабу ВПС генерал Чарльз Браун і командувач Корпусом морської піхоти генерал Девід Бергер.

Дивіться також Байден і Шольц зустрілися в Білому домі та обговорили Україну

Чарльз Квінтон Браун молодший

Американський військовий, 22-й начальник штабу Військово-повітряних сил США.

Попередні посади Чарльза Брауна включали виконання обов'язків командувача Тихоокеанськими військово-повітряними силами, командувача повітряним компонентом Індо-Тихоокеанського командування США і виконавчим директором штабу бойових операцій Тихоокеанського регіону.

Як командувач повітряним компонентом Центком, він відповідав за розробку планів дій у надзвичайних ситуаціях та проведення повітряних операцій у зоні відповідальності 20 країн, що охоплює Центральну та Південно-Західну Азію.



Генерал морської піхоти Девід Бергер (ліворуч) і генерал ВПС Чарльз К. Браун молодший – головні претенденти на заміну генерала Міллі / Фото NY

Девід Хілларі Бергер

Генерал морської піхоти, 38 комендант корпусу морської піхоти США. Обіймав різні штабні та командні посади, брав участь в операції "Свобода Іраку" та в операції "Незламна свобода".

Будучи лейтенантом і капітаном, служив командиром взводу Індійської роти 3-го батальйону, 7-го полку першої дивізії морської піхоти, офіцером оперативного відділу штабу другого розвідувального батальйону в ході операції "Буря в пустелі".

З 2009 по 2011 рік служив у головному штабі морської піхоти директором відділу планування, політики та операцій. А у 2012 році в Афганістані очолював першу дивізію морської піхоти під час операції "Незламна свобода".