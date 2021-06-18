Впрочем, похоже, Путину безразлично такое понятие как какой-то там имидж. Такое мнение высказал Алексей Печий в своем видеоблоге "Теории заговора".

Больше здесь Путин оказался на крючке: как Байден "прижал" главу Кремля на саммите

Журналист задал риторический вопрос: "Казалось бы, тогда зачем вообще весь этот саммит, пресс-конференция и дальнейшее обсуждение – как же будут сосуществовать США и Россия?"

Поэтому, как он ответил, Байдену важно было, во-первых, публично заявить о приверженности демократии, о защите своих союзников, и о том, что он будет бороться за соблюдение интересов Запада.

А во-вторых, Байден впервые, в путинской же манере, вдруг начал "играть мышцами". И это смутило Путина,

– заверил Печий.

Он добавил, что по возвращении в Москву, он даже признался, мол, настоящий Байден – это не тот старик, которого вы все видите, это лидер, который знает, что делает и делает это хорошо.

Байден встретился с Путиным: главное

Джо Байден 16 июня встретился в Женеве с Владимиром Путиным. Встреча продолжалась 4,5 часа вместе с перерывом.

Президенты Соединенных Штатов и России обсудили ряд вопросов, среди которых – конфликт на Востоке Украины.

По окончании саммита лидеры обеих стран дали 2 отдельные пресс-конференции. Путин во время общения с журналистами высказался об Украине. Он заявил, что Россия имеет лишь одно обязательство – следить за соблюдением украинской стороной минских переговоров. А стягивание российских войск во временно оккупированный Крым он объяснил "учениями на своей территории".

Глава Кремля вспомнил и Революцию Достоинства в Украине, назвав эти события "кровавым переворотом".

Полный выпуск видеоблога "Теории заговора": смотрите видео