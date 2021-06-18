Втім, схоже, Путіну байдуже на таке поняття як якийсь там імідж. Таку думку висловив Олексій Печій у своєму відеоблозі "Теории заговора".

Більше тут Путін опинився на гачку: Байден притиснув голову Кремля на саміті

Журналіст поставив риторичне питання: "Здавалося б, тоді навіщо взагалі весь цей саміт, пресконференція і подальше обговорення – як же будуть співіснувати США і Росія?"

Тож, як він відповів, Байдену важливо було, по-перше, публічно заявити про прихильність демократії, про захист своїх союзників, і про те, що він буде боротися за дотримання інтересів Заходу.

А по-друге, Байден вперше, в путінській же манері, раптом почав "грати м'язами". І це збентежило Путіна,

– запевнив Печій.

Він додав, що після повернення до Москви, він навіть зізнався, мовляв, справжній Байден – це не той старий, якого ви всі бачите, це лідер, який знає, що робить і робить це добре.

Байден зустрівся з Путіним: головне

Джо Байден 16 червня зустрівся у Женеві з Володимиром Путіним. Зустріч тривала 4,5 години разом з перервою.

Президенти Сполучених Штатів та Росії обговорили низку питань, серед яких – конфлікт на Сході України.

Після закінчення саміту лідери обох країн дали 2 окремі пресконференції. Путін під час спілкування з журналістами висловився про Україну. Він заявив, що Росія має лише одне зобов'язання – слідкувати за дотриманням українською стороною мінських переговорів. А стягування російських військ у тимчасово окупований Крим він пояснив "навчаннями на своїй території".

Очільник Кремля згадав і Революцію Гідності в Україні, назвавши ці події "кривавим переворотом".

Повний випуск відеоблогу "Теории заговора": дивіться відео