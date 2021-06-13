Согласно протоколу, последними на мероприятие всегда должны являться члены королевской семьи. Однако Байден это правило проигнорировал и пришел позже герцога и герцогини Кембриджских, принца Чарльза и даже Елизаветы II.

К теме Встреча Зеленского и Байдена состоится в конце июля

Джо и Джилл Байдены опоздали на 5 минут

Опоздание супругов Байденов было незначительным – всего 5 минут, однако оно привлекло внимание британских СМИ. Елизавета II недовольства не продемонстрировала и радушно общалась с американскими гостями.



Последней на мероприятие должна прибывать королева / Фото Daily mail

Обратите внимание! Это была первая встреча Джо Байдена с королевой Великобритании и лидерами G7 на закрытом приеме.

Байден встретился с Макроном

Отметим, что президент Джо Байден уже встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государства отметили, что "находятся на одной волне". 16 июня Байдена ждет встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Состоится она в Швейцарии.

Читайте также Не воспримем договоренностей за спиной Украины, – Кулеба о встрече Байдена и Путина