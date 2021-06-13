Згідно з протоколом, останніми на захід завжди повинні з'являтись члени королівської родини. Проте Байден це правило проігнорував і прийшов пізніше за герцога та герцогиню Кембриджських, принца Чарльза та навіть Єлизавету ІІ.
До теми Зустріч Зеленського та Байдена відбудеться наприкінці липня
Джо та Джилл Байдени запізнились на 5 хвилин
Запізнення подружжя Байденів було незначним – всього 5 хвилин, проте воно привернуло увагу британських ЗМІ. Єлизавета ІІ невдоволення не продемонструвала і радо спілкувалась з американськими гостями.
Останньою на захід має прибувати королева / Фото Daily mail
Байден зустрівся з Макроном
Зазначимо, що президент Джо Байден уже зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Глави держави відзначили, що "перебувають на одній хвилі". 16 червня на Байдена чекає зустріч з російським президентом Володимиром Путіним. Відбудеться вона у Швейцарії.
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