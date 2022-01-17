Байден назвал захват заложников в синагоге "актом террора". Первые детали об инциденте глава США получил от генерального прокурора.
Важно Захват заложников в синагоге Техаса: людей наконец-то освободили
Генпрокурор США рассказал, что местные власти и ФБР продолжают активно сотрудничать в этом направлении.
Они проделали адскую работу. Это был акт террора,
– заявил Байден.
Он отметил, что пока у него и у следствия нет детальной информации о мотивах преступника.
"Ни у меня, ни у генерального прокурора нет всех фактов, но утверждают, что якобы он приобрел оружие на улице. Он купил его, когда приземлился... И, видимо, у него не было никаких бомб", – добавил президент США.
Президент США заявил, что будет бороться с преступлениями на почве ненависти. Вице-президент Камала Харрис в свою очередь сообщила, что полиция выясняет мотивы нападения на синагогу.
Взятие заложников в синагоге: главное
- В Техасе в пригороде Далласа Колливилле неизвестный взял в заложники посетителей синагоги. Он заявил, что у него есть взрывчатка, поэтому правоохранительные органы действовали так, чтобы не поставить под угрозу жизни невинных людей.
- По словам официальных лиц, вооруженный преступник взял в заложники четырех человек, в том числе и раввина. Через 6 часов один заложник был освобожден целым и невредимым.
- Мужчина был вооружен огнестрельным оружием, и утверждал, что "заложил бомбы в потайных местах". Агрессор потребовал, чтобы власти выпустили из тюрьмы его сестру.
- Полиция провела спецоперацию, во время которой нападавшего убили, а заложников освободили.