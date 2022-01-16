Об освобождении заложников сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт. Случилось это примерно в 21:30 по местному времени (5:30 по Киеву).
Важно "Я сегодня умру": вооруженный мужчина в США захватил заложников в синагоге
Грег Эбботт заявил, что спецоперация завершилась и все заложники были благополучно освобождены.
Молитвы услышаны. Все заложники живы и невредимы,
– говорится в сообщении.
Захват заложников в синагоге Техаса окончился штурмом ФБР. Преступник, взявший людей в заложники, был обезврежен. Противостояние с полицией боевика длилось более 10 часов. Именно столько времени люди содержались в здании синагоги.
ФБР заявило, что подтвердило личность стрелявшего, но пока не будет раскрывать его. Также там отказались подтвердить причину смерти захватчика, заявив, что расследование продолжается.
Противостояние с полицией боевика длилось более 10 часов / Фото АР
Взятие заложников в синагоге
- В Техасе в пригороде Далласа Колливилле неизвестный взял в заложники посетителей синагоги. Он заявил, что у него есть взрывчатка, потому правоохранительные органы действовали так, чтобы не поставить под угрозу жизнь невинных людей.
- По словам официальных лиц, вооруженный преступник взял в заложники четырех человек, в том числе раввина. Через шесть часов один заложник был освобожден целым и невредимым.
- Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и утверждал, что "заложил бомбы в потайных местах". Агрессор выдвинул требование: он хотел, чтобы власть выпустила из тюрьмы его сестру.