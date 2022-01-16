Про звільнення заручників повідомив губернатор Техасу Грег Ебботт. Сталося це приблизно о 21:30 за місцевим часом (5:30 за Києвом).
Важливо "Я сьогодні помру": озброєний чоловік у США захопив заручників у синагозі
Грег Ебботт заявив, що спецоперація завершилася і всі заручники були благополучно звільнені.
Молитви почуті. Всі заручники живі й неушкоджені,
– мовиться в повідомленні.
Захоплення заручників у синагозі Техасу закінчився штурмом ФБР. Злочинець, який взяв людей в заручники, був знешкоджений. Протистояння з поліцією бойовика тривало понад 10 годин. Саме стільки часу люди утримувалися в будівлі синагоги.
ФБР заявило, що підтвердило особу того, хто стріляв, але поки не буде розкривати її. Також там відмовилися підтвердити причину смерті загарбника, заявивши, що розслідування все ще триває.
Протистояння з поліцією бойовика тривало понад 10 годин / Фото АР
Взяття заручників у синагозі
- У Техасі в передмісті Далласа Коллівілле невідомий взяв у заручники відвідувачів синагоги. Він заявив, що у нього є вибухівка, тому правоохоронні органи діяли так, щоб не поставити під загрозу життя невинних людей.
- За словами офіційних осіб, озброєний злочинець взяв у заручники чотирьох осіб, у тому числі рабина. Через шість годин один заручник був звільнений цілим і неушкодженим.
- Чоловік був озброєний вогнепальною зброєю, і стверджував, що "заклав бомби у потаємних місцях". Агресор висунув вимогу: він хотів, щоб влада випустила з в'язниці його сестру.