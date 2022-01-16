Про звільнення заручників повідомив губернатор Техасу Грег Ебботт. Сталося це приблизно о 21:30 за місцевим часом (5:30 за Києвом).

Важливо "Я сьогодні помру": озброєний чоловік у США захопив заручників у синагозі

Грег Ебботт заявив, що спецоперація завершилася і всі заручники були благополучно звільнені.

Молитви почуті. Всі заручники живі й неушкоджені,

– мовиться в повідомленні.

Захоплення заручників у синагозі Техасу закінчився штурмом ФБР. Злочинець, який взяв людей в заручники, був знешкоджений. Протистояння з поліцією бойовика тривало понад 10 годин. Саме стільки часу люди утримувалися в будівлі синагоги.

ФБР заявило, що підтвердило особу того, хто стріляв, але поки не буде розкривати її. Також там відмовилися підтвердити причину смерті загарбника, заявивши, що розслідування все ще триває.



Протистояння з поліцією бойовика тривало понад 10 годин / Фото АР

Взяття заручників у синагозі