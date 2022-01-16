Инцидент произошел 15 января в городе Колливиль. Местные СМИ сообщили, что злоумышленник вооружен.
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Захват заложников в синагоге в Техасе: что известно
В Соединенных Штатах Америки 15 января неизвестный захватил заложников в синагоге города Колливилль, штат Техас. Предварительно, как отметили местные СМИ, речь идет о четырех людях, среди которых и раввин.
Мужчина вооружен огнестрельным оружием и утверждает, что "заложил бомбы в тайных местах". На месте работают местные силовики – спецназовцы и бронеавтомобили (среди которых и штурмовые) готовы к радикальным действиям.
Местные силовики готовы к штурму синагоги, в случае необходимости / Фото Staff Photographer
Пока в Белом доме заявили, что внимательно следят за ситуацией, журналистам, например ABCNews, удалось выяснить, что агрессор уже выдвинул требование: он якобы хочет, чтобы власти выпустили из тюрьмы его сестру.
Предполагается, что речь об Аафии Сиддики – эту женщину в 2010 году осудили в США за связи с террористической организацией "Аль-Каида", за нападение и покушение на убийство американского солдата к 86 годам тюрьмы.
Того же, кто захватил заложников, называют Мухаммад Саддики. В настоящее время правоохранители, как пишет CNN, ведут с ним переговоры. А между тем уверяют, что для местных угроз нет, однако и свозят все больше сил к синагоге.
Следует напомнить:
- В декабре в Черногории мужчина захватил банк и угрожал взорвать его.
- А в сентябре на трассе у Нюрнберга мужчина взял в заложники пассажиров автобуса.
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