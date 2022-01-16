Инцидент произошел 15 января в городе Колливиль. Местные СМИ сообщили, что злоумышленник вооружен.

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Захват заложников в синагоге в Техасе: что известно

В Соединенных Штатах Америки 15 января неизвестный захватил заложников в синагоге города Колливилль, штат Техас. Предварительно, как отметили местные СМИ, речь идет о четырех людях, среди которых и раввин.

Мужчина вооружен огнестрельным оружием и утверждает, что "заложил бомбы в тайных местах". На месте работают местные силовики – спецназовцы и бронеавтомобили (среди которых и штурмовые) готовы к радикальным действиям.



Местные силовики готовы к штурму синагоги, в случае необходимости / Фото Staff Photographer

Пока в Белом доме заявили, что внимательно следят за ситуацией, журналистам, например ABCNews , удалось выяснить, что агрессор уже выдвинул требование: он якобы хочет, чтобы власти выпустили из тюрьмы его сестру.

Предполагается, что речь об Аафии Сиддики – эту женщину в 2010 году осудили в США за связи с террористической организацией "Аль-Каида", за нападение и покушение на убийство американского солдата к 86 годам тюрьмы.

Того же, кто захватил заложников, называют Мухаммад Саддики. В настоящее время правоохранители, как пишет CNN , ведут с ним переговоры . А между тем уверяют, что для местных угроз нет, однако и свозят все больше сил к синагоге.

Обратите внимание: на момент захвата заложников в синагоге шла утренняя служба, транслируемая в прямом эфире в фейсбуке. И именно там раздались слова напавшего: "Я сегодня умру". Это видео из сети уже удалили.

Следует напомнить:

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