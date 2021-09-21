Вероятно, преступник вооружен. Об этом сообщили СМИ.
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Неизвестный взял в заложники водителей автобуса
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В Германии возле города Нюрнберг неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса. Предварительно известно о 2 людях.
Источник:АР
Вероятно, преступник вооружен. Об этом сообщили СМИ.
К теме Требовали пиццу и вертолет: в шведской тюрьме заключенные взяли сотрудников в заложники
Новость дополняется...