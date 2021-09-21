Ймовірно, злочинець озброєний. Про це повідомили ЗМІ.

До теми Вимагали піцу й вертоліт: у шведській тюрмі в'язні взяли співробітників у заручники

Невідомий взяв у заручники водіїв автобуса

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