Ймовірно, злочинець озброєний. Про це повідомили ЗМІ.
До теми Вимагали піцу й вертоліт: у шведській тюрмі в'язні взяли співробітників у заручники
Невідомий взяв у заручники водіїв автобуса
Новина доповнюється...
У Німеччині біля міста Нюрнберг невідомий взяв у заручники пасажирів автобуса. Попередньо відомо про 2 людей.
Джерело:АР
Ймовірно, злочинець озброєний. Про це повідомили ЗМІ.
До теми Вимагали піцу й вертоліт: у шведській тюрмі в'язні взяли співробітників у заручники
Новина доповнюється...