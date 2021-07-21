Інцидент трапився орієнтовно о 12:30 21 липня. Відомо, що в заручниках перебували двоє наглядачів. Одного вдалось звільнити.

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У Швеції злочинці взяли в заручники співробітників тюрми

Ув'язнені тюрми суворого режиму в центральній Швеції взяли в заручники 2 співробітників в'язниці. Вони забарикадувалися в одному з приміщень в'язниці Халлбю.

Відомо, що це зробили 2 в'язнів. Одному 24 роки, а іншому 30 років. Вони засуджені за вбивство.

За словами виконуючого обов'язки начальника служби безпеки Йоргена Фром Нордіна, на місці працюють учасники переговорів та оперативна група поліції.

Це дуже серйозний інцидент,

– заявив Нордін.

Зверніть увагу! Халлбю є тюрмою 1 класу, тобто вважається найсуворішою у Швеції. Вона розташована приблизно за 10 кілометрів від міста Еськильстун.

Вимоги в'язнів

В'язні зажадали, щоб їм надали вертоліт та 20 піц для всіх ув'язнених у своєму блоці. Відомо, що поліція виконала умови злочинців і їм доставили піцу. За це вони обіцяли звільнити одного заручника.

Також орієнтовно о 16 годині до тюрми прибув вертоліт.

За останньою інформацією, засуджені зв'язали наглядачів й у них є леза бритви. Згодом стало відомо, що одного заручника вдалося звільнити.

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