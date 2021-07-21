Інцидент трапився орієнтовно о 12:30 21 липня. Відомо, що в заручниках перебували двоє наглядачів. Одного вдалось звільнити.
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У Швеції злочинці взяли в заручники співробітників тюрми
Ув'язнені тюрми суворого режиму в центральній Швеції взяли в заручники 2 співробітників в'язниці. Вони забарикадувалися в одному з приміщень в'язниці Халлбю.
Відомо, що це зробили 2 в'язнів. Одному 24 роки, а іншому 30 років. Вони засуджені за вбивство.
За словами виконуючого обов'язки начальника служби безпеки Йоргена Фром Нордіна, на місці працюють учасники переговорів та оперативна група поліції.
Це дуже серйозний інцидент,
– заявив Нордін.
Вимоги в'язнів
В'язні зажадали, щоб їм надали вертоліт та 20 піц для всіх ув'язнених у своєму блоці. Відомо, що поліція виконала умови злочинців і їм доставили піцу. За це вони обіцяли звільнити одного заручника.
Також орієнтовно о 16 годині до тюрми прибув вертоліт.
За останньою інформацією, засуджені зв'язали наглядачів й у них є леза бритви. Згодом стало відомо, що одного заручника вдалося звільнити.
Останні інциденти зі взяттям заручників: коротко
- 7 липня чоловік у російській Тюмені захопив заручників у відділенні Сбербанку. Він вимагав гроші та погрожував підірвати відділення банку. При передачі коштів його й затримала поліція.
- 6 червня у Києві чоловік пробрався до однієї з квартир у Деснянському районі. Він, погрожуючи власниці ножем, взяв її у заручники. Операцію проводили бійці КОРДу. 62-річного нападника затримали.
- 7 травня у США чоловік захопив відділення банку. Він взяв у заручники 5 людей. Понад 8 годин поліція та Федеральне бюро розслідувань вели переговори з невідомим. Одразу після того, як він вийшов із вхідних дверей банку, його заарештували.