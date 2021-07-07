Попередньо відомо, що чоловік вимагав гроші та погрожував підірвати відділення банку. При передачі коштів його й затримала поліція.

До теми У Росії чоловік захопив заручників у відділенні банку й вимагав 15 мільйонів рублів

Чоловік розповів, що здійснити злочин його "попросив" Бондарчук

Відомо, що банк захопив 32-річний Олександр Гриченко. У чоловіка не виявилось ніякої вибухівки. Він начебто зізнався, що перебуває на обліку у психлікарні.

А тепер ніби заявив, що "захопити банк його попросив Федір Бондарчук".

За словами грабіжника, режисер нібито надіслав йому повідомлення і пообіцяв взяти на роль у своєму фільмі,

– мовиться у повідомленні.

Також додають, що режисер нібито доручив майбутньому "зоряному акторові" зайти в офіс банку та вимагати грошей. Це все, мовляв, уже й були зйомки.

Захоплення відділення банку в Росії: коротко