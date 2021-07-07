Попередньо відомо, що чоловік вимагав гроші та погрожував підірвати відділення банку. При передачі коштів його й затримала поліція.

До теми У Росії чоловік захопив заручників у відділенні банку й вимагав 15 мільйонів рублів

Чоловік розповів, що здійснити злочин його "попросив" Бондарчук

Відомо, що банк захопив 32-річний Олександр Гриченко. У чоловіка не виявилось ніякої вибухівки. Він начебто зізнався, що перебуває на обліку у психлікарні.

А тепер ніби заявив, що "захопити банк його попросив Федір Бондарчук".

За словами грабіжника, режисер нібито надіслав йому повідомлення і пообіцяв взяти на роль у своєму фільмі,
– мовиться у повідомленні.

Також додають, що режисер нібито доручив майбутньому "зоряному акторові" зайти в офіс банку та вимагати грошей. Це все, мовляв, уже й були зйомки.

Захоплення відділення банку в Росії: коротко

  • 7 липня невідомий в Тюмені вдерся у відділення банку та захопив заручників.
  • Він вимагав 15 мільйонів рублів викупу та погрожував підірвати банк.
  • Начальниця відділення вмовила зловмисника вивести усіх відвідувачів банку. Із захоплювачем залишилися лише співробітники банку.
  • За даними поліції, заручниками стали двоє працівників банку. За даними ЗМІ, їх було троє
  • Відомо, що злочинця затримали. У телеграм-каналі Life Shot повідомили, що чоловіка піймали на передачі готівки. Співробітники Сбербанку зайшли в офіс і передали злочинцю 15 мільйонів готівкою.
  • За іншою версією, він сам здався поліції. Через інцидент ніхто не постраждав.