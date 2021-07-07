Попередньо відомо, що чоловік вимагав гроші та погрожував підірвати відділення банку. При передачі коштів його й затримала поліція.
До теми У Росії чоловік захопив заручників у відділенні банку й вимагав 15 мільйонів рублів
Чоловік розповів, що здійснити злочин його "попросив" Бондарчук
Відомо, що банк захопив 32-річний Олександр Гриченко. У чоловіка не виявилось ніякої вибухівки. Він начебто зізнався, що перебуває на обліку у психлікарні.
А тепер ніби заявив, що "захопити банк його попросив Федір Бондарчук".
За словами грабіжника, режисер нібито надіслав йому повідомлення і пообіцяв взяти на роль у своєму фільмі,
– мовиться у повідомленні.
Також додають, що режисер нібито доручив майбутньому "зоряному акторові" зайти в офіс банку та вимагати грошей. Це все, мовляв, уже й були зйомки.
Захоплення відділення банку в Росії: коротко
- 7 липня невідомий в Тюмені вдерся у відділення банку та захопив заручників.
- Він вимагав 15 мільйонів рублів викупу та погрожував підірвати банк.
- Начальниця відділення вмовила зловмисника вивести усіх відвідувачів банку. Із захоплювачем залишилися лише співробітники банку.
- За даними поліції, заручниками стали двоє працівників банку. За даними ЗМІ, їх було троє.
- Відомо, що злочинця затримали. У телеграм-каналі Life Shot повідомили, що чоловіка піймали на передачі готівки. Співробітники Сбербанку зайшли в офіс і передали злочинцю 15 мільйонів готівкою.
- За іншою версією, він сам здався поліції. Через інцидент ніхто не постраждав.