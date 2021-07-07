Предварительно известно, что мужчина требовал деньги и угрожал взорвать отделение банка. При передаче средств его и задержала полиция.
К теме В России мужчина захватил заложников в отделении банка и требовал 15 миллионов рублей
Мужчина рассказал, что совершить преступление его "попросил" Бондарчук
Известно, что банк захватил 32-летний Александр Гриченко. У мужчины не оказалось никакой взрывчатки. Он вроде бы признался, что состоит на учете в психбольнице.
А теперь будто заявил, что "захватить банк его попросил Федор Бондарчук".
По словам грабителя, режиссер якобы прислал ему сообщение и пообещал взять на роль в своем фильме,
– говорится в сообщении.
Также добавляют, что режиссер якобы поручил будущем "звездному актеру" зайти в офис банка и требовать денег. Это все, мол, уже и были съемки.
Интересы отделения банка в России: коротко
- 7 июля неизвестный в Тюмени ворвался в отделение банка и захватил заложников.
- Он требовал 15 миллионов рублей выкупа и угрожал взорвать банк.
- Начальница отделения уговорила злоумышленника вывести всех посетителей банка. С ним остались только сотрудники банка.
- По данным полиции, заложниками стали двое сотрудников банка. По данным СМИ, их было трое.
- Известно, что преступника задержали. В телеграм-канале Life Shot сообщили, что мужчину поймали во время передаи наличных. Сотрудники Сбербанка зашли в офис и передали преступнику 15 миллионов наличными.
- По другой версии, он сам сдался полиции. Из-за инцидента никто не пострадал.