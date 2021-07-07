Как сообщают в соцсетях, мужчина зашел в отделение банка с большим рюкзаком. Из него вроде бы торчали провода.

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Захват заложников в Сбербанке

Инцидент произошел утром 7 июля в отделении на Червишевском тракте. Мужчина был в медицинской маске и с большим рюкзаком якобы с самодельной бомбой. Он угрожал все взорвать и захватил в заложники работников банка.



Мужчина, который в Тюмени захватил заложников в банке / Фото 112

Начальница отделения смогла уговорить злоумышленника вывести всех посетителей банка. Остались лишь сотрудники банка.

По данным полиции, заложниками стали двое работников банка. В СМИ сообщают, что заложниками стали три человека.

На место сразу же выехали силовики и экстренные службы. Из-за инцидента пришлось эвакуировать 50 жильцов дома, в котором расположено отделение банка.

Злоумышленника уже задержали

В течение менее часа ситуацию удалось уладить. В телерам-канале Life Shot сообщают, что мужчину поймали на передаче денег. Сотрудники Сбербанка зашли в офис и передали преступнику 15 миллионов наличными.

Мужчина пересчитал деньги и выдвинул новое условие. Он захотел, чтобы все силовики отошли от здания и он беспрепятственно вышел. Однако тут же его и схватили.

По другой версии, захватчик заложников сам сдался полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

Мужчина состоит на учете в психбольнице

В российских телеграм-каналах писали, что злоумышленник не в своем уме. После задержания появились его личные данные: вымогателем оказался 32-летний Александр Гриченко. Он якобы признался, что состоит на учете в психбольнице.

При осмотре его рюкзака опасных предметов не обнаружили, взрывчатки с собой у него не было.

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