В момент аварии на борту пассажирского воздушного судна находились 28 человек, среди них – один ребенок.

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Начали вытаскивать тела из воды

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что уже начали извлекать тела погибших из воды.

Идет спасательная операция, первые тела уже извлекаются из воды, информация поступает в режиме реального времени,

– сказал он.

Российские СМИ пишут, что из Охотского моря спасатели достали тела девяти жертв крушения самолета Ан-26.

Одного из погибших уже удалось опознать.

Кроме этого, отмечают, что для опознания будут проводить генетическую экспертизу – прибудут судмедэксперты.

Обратите внимание! МИД Украины сообщил в комментарии 24 каналу, что сейчас консульство Украины в Новосибирске проверяет информацию о возможном наличии украинцев на борту самолета Ан-26.

Катастрофа Ан-26 на Камчатке

Пассажирский самолет Ан-26 летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

Связь с воздушным судном исчезла за 9 минут до приземления.

Оно врезалось в прибрежную скалу и упало в Охотское море.

Следствие рассматривает 3 версии крушения: погодные условия, неисправность самолета, ошибка экипажа.

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